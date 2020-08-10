Внешнеторговое сальдо РФ за январь-июнь упало на 41,8%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2020 года составило $54,1 млрд, что на $38,9 млрд (на 41,8%) меньше показателя за январь-июнь 2019 года, сообщила во вторник ФТС.

Экспорт из РФ за январь-июнь упал к прошлому году на 22,5% – до $161,0 млрд. Импорт при этом снизился на 6,8% – до $106,9 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-июнь 2020 года к январю-июню прошлого года сократился на 16,9% и составил $267,9 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в экспорте в январе-июне 2020 года снизился до 54,9% (в январе-июне 2019 года - 64,9%). По сравнению с январем-июнем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров сократился на 34,6%, а физический - на 3,8%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса уменьшились физические объемы поставок электроэнергии - на 45,7%, природного газа - на 17,8%, керосина - на 7,5%, сырой нефти - на 2,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта нефтепродуктов на 5,0%, в том числе бензина - на 45,7%, дизельного топлива - на 5,7%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне 2020 года составила 10,1% (в январе-июне 2019 года - 9,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,2% (в январе-июне 2019 года - 8,7%), в страны СНГ - 16,3% (13,5%). По сравнению с январем-июнем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 15,8%, а физический - на 3,0%. При этом снизились физические объемы экспорта чугуна на 28,0%, алюминия - на 27,7%, ферросплавов - на 12,6%, меди и медных сплавов - на 5,0%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 8,3%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - на 1,3%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-июне 2020 года составила 7,0% (в январе-июне 2019 года - 6,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,8% (в январе-июне 2019 года - 5,2%), в страны СНГ - 15,2% (13,8%). По сравнению с январем-июнем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 12,8%, а физический - на 0,7%. Уменьшились физические объемы экспорта каучука и резины на 12,7%, продуктов органических химических соединений - на 8,8%, удобрений - на 1,3%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 43,6%, фармацевтической продукции - на 21,2%, мыла и моющих средств - на 19,0%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-июне 2020 года составила 6,2% (в январе-июне 2019 года - 5,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,2% (в январе-июне 2019 года - 3,9%), в страны СНГ - 19,2% (17,8%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы понизился на 15,5%. Снизились поставки оборудования электрического на 29,1%, инструментов и аппаратов оптических - на 26,2%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 18,3%, оборудования механического - на 10,6%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 44,0%, а грузовых автомобилей - на 12,2%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-июне 2020 года составила 7,9% (в январе-июне 2019 года - 5,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,9% (в январе-июне 2019 года - 4,4%), в страны СНГ - 14,8% (10,0%). По сравнению с январем-июнем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 19,2% и на 25,8% соответственно. Выросли физические объемы экспорта свинины в 2,7 раза, мяса - в 2,3 раза, мяса домашней птицы - в 1,8 раза, сливочного масла - на 41,9%, молока и сливок - на 28,6%, пшеницы - на 17,1%, сыров и творога - на 7,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46,0% (в январе-июне 2019 года - 45,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,9% (в январе-июне 2019 года - 49,2%), из стран СНГ - 21,8% (20,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-июнем 2019 года сократился на 6,3%. Снизились объемы импорта электрического оборудования на 2,8%, механического оборудования - на 1,9%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и аппаратов оптических - на 15,1%. Снизились физические объемы импорта легковых автомобилей на 34,5%, а грузовых автомобилей - на 38,8%.

Основными торговыми партнерами России в январе-июне 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $48,2 млрд (94,3% к январю-июню 2019 года), Германия - $19,2 млрд (74,8%), Нидерланды - $15,0 (57,9%), США - $12,4 (94,5%), Великобритания - $10,2 млрд (156,2%), Турция - $9,8 млрд (82,7%), Южная Корея - $9,3 млрд (73,0%), Италия - $9,3 млрд (77,6%), Япония - $8,1 млрд (82,0%), Польша - $6,8 млрд (88,3%).