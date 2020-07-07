Внешнеторговое сальдо РФ за январь-май упало на 41% на фоне просевшего на 22% экспорта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2020 года составило $47,7 млрд, что на $32,3 млрд (на 40,8%) меньше показателя за январь-май 2019 года, сообщила во вторник ФТС.

Экспорт из РФ за январь-май упал к прошлому году на 22,3% – до $135,8 млрд. Импорт при этом сократился на 7,1% – до $88,2 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-май 2020 года к январю-маю прошлого года сократился на 17,0% и составил $224,0 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в экспорте в январе-мае 2020 года снизился до 56,1% (в январе-мае 2019 года – 65,6%). По сравнению с январем-маем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 33,7%, а физический - на 6,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса уменьшились физические объемы поставок электроэнергии - на 48,4%, природного газа - на 23,3%, керосина - на 7,6%, сырой нефти- на 3,3%, нефти и нефтепродуктов - на 1,0%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина на 50,5%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-мае 2020 года составила 9,6% (в январе-мае 2019 года - 9,3%). По сравнению с январем-маем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 19,7%, а физический - возрос на 2,4%. При этом снизились физические объемы экспорта чугуна на 42,2%, алюминия - на 35,3%, меди и медных сплавов - на 18,9%, ферросплавов - на 13,8%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 2,0%,

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-мае 2020 года составила 6,8% (в январе-мае 2019 года – 6,1%). По сравнению с январем-маем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 13,0%, а физический - на 0,9%. Снизились физические объемы экспорта каучука и резины на 17,3%, продуктов органических химических соединений - на 9,4%, в том числе удобрений – на 1,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 37,8%, фармацевтической продукции – на 23,7%, мыла и моющих средств – на 19,8%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-мае 2020 года составила 5,3% (в январе-мае 2019 года - 6,0%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы сократился на 11,5%. Снизились поставки электрического оборудования на 22,4%, инструментов и аппаратов оптических – на 24,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 19,1%, механического оборудования – на 8,6%. Физические объемы поставок легковых автомобилей уменьшились на 44,4%, а грузовых автомобилей – на 29,9%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-мае 2020 года составила 8,1% (в январе-мае 2019 года – 5,2%). По сравнению с январем-маем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 20,8% и на 27,9% соответственно. Выросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной в 2,5 раза, мяса свежего и мороженного – в 2,2 раза, мяса домашней птицы – в 1,8 раза, сливочного масла - на 35,0%, молока и сливок - на 21,7%, пшеницы - на 20,4%, сыров и творога - на 7,7%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 46,0% (в январе-мае 2019 года - 45,7%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2019 года сократился на 6,3%. Снизились объемы импорта электрического оборудования на 4,2%, механического оборудования – на 2,9%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и аппаратов оптических - на 10,7%. Снизились физические объемы импорта легковых автомобилей на 33,8%, а грузовых автомобилей – на 37,5%.

Основными торговыми партнерами России в январе-мае 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $39,5 млрд (93,1% к январю-маю 2019 года), Германия – $16,0 млрд (73,5%), Нидерланды – $12,8 млрд (58,0%), США – $10,6 млрд (95,8%), Турция – $8,5 млрд (85,9%), Великобритания – $8,1 млрд (154,8%), Южная Корея – $7,9 млрд (74,2%), Италия – $7,7 млрд (77,2%), Япония – $6,9 млрд (80,6%), Франция – $5,7 млрд (97,4%).