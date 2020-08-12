Абоненты МТС получат полугодовую подписку на Spotify Premium

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотовый оператор МТС и музыкальный стриминговый сервис Spotify стали стратегическими партнерами. Теперь абоненты МТС смогут в течение полугода пользоваться бесплатной подпиской Spotify Premium, сообщили в пресс-службе телекоммуникационной компании.

По истечении срока бесплатной подписки премиальный доступ к Spotify будет стоить 169 рублей в месяц.

Пока стороны не раскрывают другие подробности достигнутых договоренностей.

МТС продолжает и сотрудничество с корпорацией Apple, чей музыкальный сервис Apple Music бесплатно доступен абонентам оператора в течение трех месяцев, добавили в пресс-службе компании. Также МТС продолжает сотрудничество с "Яндексом" по развитию брендированного приложения МТС Music (работает с 2016 года на технологии "Яндекс.Музыки").

Подобные партнерства, как правило, рассчитаны на 1,5-2 года с возможностью продления, сказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией. С учетом того, что Spotify вышел на российский рынок с существенным опозданием, и компании необходимо в условиях жесткой конкуренции набирать подписчиков, партнерство с МТС может быть расширено до нескольких направлений, считает он.

Spotify заработал в России с 15 июля.

Музыкальная библиотека Spotify насчитывает более 60 млн треков и 4 млрд плейлистов. Аудитория сервиса составляет порядка 286 млн пользователей, 130 млн из которых пользуются платной подпиской. Всего Spotify доступен в 92 странах мира.