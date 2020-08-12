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Дефицит бюджета РФ с начала года составил 1,5 трлн рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2020 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1,52 трлн рублей, сообщил Минфин. Оценку размера дефицита к объему ВВП министерство теперь уже традиционно не приводит.

Доходы составили 10,4 трлн рублей, или 50,5% к общему утвержденному объему на год, расходы - 11,92 трлн рублей (60,6%, или 54,4% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Дефицит бюджета в июле составил 699,2 млрд рублей (доходы – 1,307 трлн рублей, расходы - 2 трлн рублей).

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Минфин

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