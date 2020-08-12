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Минфин отверг предложение о помощи кинотеатрам беспроцентными займами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские чиновники обсуждают дополнительные меры поддержки кинотеатров, потерявших зрителей из-за COVID-19.

Советник президента РФ Владимир Толстой предложил выделить 13,5 млрд рублей на беспроцентные займы кинотеатральным сетям и независимым кинотеатрам сроком на год. Общий лимит был рассчитан исходя из доходов от показа отечественных кинофильмов за 2019 год (по данным билетной системы ЕАИС), сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, знакомый с предложением Толстого.

Против выступил Минфин: по мнению ведомства, поддержка кинотеатров должна быть обеспечена в рамках уже принятых правительством мер для пострадавших отраслей экономики. По сути перспектив у этого предложения нет, правительство его отклонило, теперь сети попытаются выработать новое и повторно попросить государство о поддержке, сказал собеседник агентства.

По словам источника "Интерфакса" на рынке кинопроката, деньги нужны сетям в том числе для того, чтобы рассчитаться с продюсерскими компаниями за вышедшие еще до пандемии фильмы, а также оплатить аренду, коммунальные услуги и другие операционные расходы. Распределять средства предполагалось пропорционально доходам кинотеатров от проката российских фильмов. По словам собеседника агентства, ситуация в отрасли и после частичного снятия ограничений остается крайне сложной – заполняемость залов на данный момент крайне низкая, кредиты на рыночных условиях сети себе сейчас позволить не могут.

По данным Фонда кино, опубликованным в январе, сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката - 55,4 млрд рублей).

Минфин РФ

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