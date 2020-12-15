Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительственную субсидию в 4,2 млрд рублей, выделенную из резервного фонда на поддержку киноотрасли, получат 500 прокатчиков и 30 кинопроизводителей, сообщил на пресс-конференции замминистра культуры Максим Ксензов.

"500 - это кинотеатральный показ, это сети кинотеатров, это большое количество кинотеатров, это отдельные кинотеатры, а 30 компаний - это компании производственные и продюсерские, которые кино производят", - уточнил он.

Прокатчики получат 2,1 млрд рублей, и производители - столько же.

Заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов сообщил на этой же на пресс-конференции, что заявку на участие в конкурсе на получение субсидии могут подать те кинотеатры, которые показали "более трех национальных фильмов российского производства за I квартал 2020 года".

"С точки зрения продюсерского блока, то здесь поддерживаются исключительно национальные фильмы, (...) иностранные компании, производящие иностранный контент, здесь поддерживаться не будут. Тематика фильмов не имеет никакого значения", - уточнил он.

21 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку киноотрасли до конца 2020 года, оператором выдачи средств будет Фонд кино.