Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Обувь России" серии 001P-03 на 500 млн рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00412-R-001P.

Как сообщалось, компания 18 августа начнет размещение 4-летних облигаций серии 001P-03. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,49% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Поручителем по выпуску выступает ПАО "ОР".

Организатор займа - ИК "Иволга Капитал"

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций эмитента на 3,5 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы - Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2019 года, владеет 50% в головной компании группы - ПАО "ОР".