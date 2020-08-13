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Индекс Мосбиржи "переписал" максимум с конца февраля

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг продолжил подъем, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля во главе с подскочившими до новых вершин бумагами "Яндекса" после их включения в расчет индекса MSCI Russia.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 3080,44 пункта, индекс РТС вырос на 1,5%, до 1326,13 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар подешевел на 54 копейки, до 73,17 рубля (-0,54 рубля), золото подорожало на 0,4%, до $1957,1 за тройскую унцию.

Котировки "Яндекса" выросли на 3,2% - до 4457 рублей, максимум сделок и новый пик составил 4554,2 рубля за штуку, при этом бумаги заняли второе место по оборотам торгов на бирже после Сбербанка. Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia Standard с весом 8,1% после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов. Вес акций "Яндекса" в индексе МосБиржи составляет чуть менее 7%.

Также подорожали акции "Роснефти" (+3,2%), "Магнита" (+2,2%), "Татнефти" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Мечела" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%).

Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,3%), АФК "Система" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "префы" "Россетей" (-2%).

Скорректированная EBITDA "РусАла" упала в I полугодии 2020 года на 58% к аналогичному периоду прошлого года, до $219 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $226 млн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+39,9% и +16,3% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+11%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+10%), ПАО "Центр международной торговли" (+9,1%), ПАО "Фармсинтез" (+7,8%), ПАО "Русолово" (+7,7%), Росбанка (+7%).

ГДР X5 Retail Group подорожали на 3,2% после публикации финотчета компании за II квартал: чистая прибыль выросла на 20,5% в годовом выражении, до 16,275 млрд рублей. Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль Х5 (до учета единовременного эффекта трансформации сети гипермаркетов "Карусель") выросла на 23,6%, до 16,696 млрд рублей.

Вслед за акциями "Яндекса" подорожали ГДР Mail.ru Group (+2,9%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (-7,9% и -5,3% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-6,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-5,4%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,764 млрд рублей (из них 14,949 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 20,015 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Мосбиржа Яндекс РТС РусАЛ X5 Retail Group

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