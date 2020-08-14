ВТБ в I полугодии сократил выплаты правлению в шесть раз

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ВТБ в первом полугодии 2020 года сократил выплаты членам правления в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 282,1 млн рублей с 1,73 млрд рублей, свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам.

В эту сумму входят премии и заработная плата. На конец июня в правление ВТБ входили 12 человек.

Наблюдательный совет ВТБ в мае одобрил вопрос о переносе решения по выплатам правлению за 2019 год и доли отложенной премии по итогам 2018 и 2017 годов. Вопрос о бонусах будет рассматриваться не ранее сентября 2020 года, после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за прошлый год.

Неопределенность в оценке последствий влияния пандемии коронавируса на экономику, а также влияния этих факторов на банковский сектор делает выплату бонусов правлению на данный момент нецелесообразной, сообщал банк.