Нефть подешевела на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 по Москве во вторник составила $45,26 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель.

Министерство торговли США в понедельник, 17 августа, объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Помимо этого, введение новых ограничительных мер из-за второй волны коронавируса представляет риск для восстановления нефтяного спроса, считают аналитики Wood Mackenzie.

"Второй масштабный локдаун углубит рецессию и, возможно, задержит восстановление ВВП до 2022 года. Это значительно повлияет на нефтяной и газовый сектора", - отмечает Даллес Вон из Wood Mackenzie.

Согласно базовому прогнозу компании, нефть марки Brent к 2030 году подорожает до $86 за баррель. Однако в случае восстановления ограничительных мер из-за второй волны коронавируса ее стоимость вырастет лишь до $70 за баррель.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.