Brent подешевела до $45,01 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на усиливающихся сомнениях в том, что спрос восстановится, после того, как Федеральная резервная система (ФРС) указала на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией.

К 8:17 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,79%), до $45,01 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,09 (0,2%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,44 (1,02%), до $42,49 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов выросла на $0,04 (0,1%). Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,40 (0,93%), до $42,71 за баррель. В среду эти контракты потеряли $0,01.

Участники заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля, высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов, следует из протокола.

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 3,322 млн баррелей, дистиллятов выросли на 152 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.