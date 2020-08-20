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Структура "Норникеля" решила демонтировать два резервуара на норильской ТЭЦ-2

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На ТЭЦ-2 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") будут демонтированы резервуары №3 и №4, следует из материалов сайта госзакупок.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Контракт на демонтаж был заключен 18 августа с единственным поставщиком. Что это за компания, в карточке договора не указано. Работы должны быть выполнены до 31 августа.

НТЭК после крупной аварии на норильской ТЭЦ-3 решила проверить свои объекты, и в июле заключила контракт на проверку своих топливных хозяйств на соответствие требованиям промышленной безопасности. Подрядчик по этому контракту должен до 1 октября комплексно обследовать строительные конструкции, фундаменты и обвалования резервуаров хранения дизельного топлива, провести техническое диагностирование техустройств, стальных резервуаров, оборудования и трубопроводов, а также экспертизу промышленной безопасности резервуаров хранения дизельного топлива топливных хозяйств ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ПТЭС Норильско-Таймырской энергетической компании.

29 мая на территории ТЭЦ-3 разгерметизировался один из резервуаров из-за проседания свайного фундамента, и на землю и в ближайшие водоемы вылилось около 20 000 тонн солярки. В июле аварийный резервуар начали разбирать, демонтаж должен завершиться к 30 августа.

После этой аварии Росприроднадзор решил проверить 426 компаний, работающих в арктической зоне.

ТЭЦ-2 Норильск Норникель Росприроднадзор НТЭК Норникель

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