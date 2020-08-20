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Brand Finance оценил в 750 млрд руб. возможные потери в стоимости топ-50 брендов РФ

Brand Finance оценил в 750 млрд руб. возможные потери в стоимости топ-50 брендов РФ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие 50 российских брендов могут потерять до 750 млрд рублей стоимости из-за пандемии COVID-19, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Brand Finance.

Стоимость 500 наиболее дорогих брендов мира может снизиться в общей сложности на $1 трлн в результате пандемии.

В новом исследовании Brand Finance анализируется влияние пандемии на стоимость брендов по сравнению с их оценкой на 1 января 2020 года.

"Пандемия COVID-19 стала масштабной угрозой для глобального здоровья, и ее последствия для мировых рынков вполне реальны. Брендам в каждом секторе по всему миру придется адаптироваться к реальности, которую изменил коронавирус, при серьезных последствиях для их коммерческой деятельности, цепочек поставок и показателей выручки", - говорится в обзоре Brand Finance.

Эксперты компании отмечают, что последствия коронавируса для бизнеса будут более тяжелыми, чем влияние атипичной пневмонии в 2003 году, и будут чувствоваться и в 2021 году.

Как отмечается в обзоре Brand Finance, Сбербанк занимает первое место в списке 50 самых дорогих российских брендов, сохраняя это лидерство уже четыре года подряд.

"Аэрофлот" возглавляет список российских компаний по показателю "сила бренда". Сравнительная сила бренда учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний. Лишь три российские компании имеют высший рейтинг в категории "сила бренда" - "AAA+" - "Аэрофлот", Сбербанк и МТС.

Самым быстрорастущим из российских брендов является "Группа компаний ПИК". После покупки девелопера "Мортон" в 2017 году "ПИК" поднялась на 10 позиций в списке самых дорогих брендов и вышла на 30-е место. Стоимость бренда "ПИКа" за это время увеличилась на 51%, говорится в обзоре.

В список 50 крупнейших российских брендов впервые вошел Тинькофф банк, который занял 39-ю позицию. Кроме того, Brand Finance впервые оценила бренд Evraz, поставив его на 34-е место, а также "Металлоинвест" (47-е место).

Хроника 27 января – 20 августа 2020 годаЭкономический кризис
Brand Finance

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