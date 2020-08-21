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ВТБ снизит размер "спецдивидендов" в рамках передачи активов Промсвязьбанку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ВТБ снизит размер специальных дивидендов на привилегированные акции в рамках передачи активов на баланс Промсвязьбанка до 4,4 млрд рублей с ранее заявленных 6,3 млрд рублей, говорится в материалах банка.

Помимо регулярных дивидендов в этом году банк планирует выплаты, связанные с состоявшейся в мае передачей 40 млрд рублей оборонных активов на баланс Промсвязьбанка.

"Будут предусмотрены особые дивиденды, которые будут определены в размере 6,3 млрд рублей, они связаны с передачей капитала в Промсвязьбанк в связи с федеральным законом, звучащим таким образом, что мы передаем в оборонный банк часть активов и должны, по сути, передать достаточный объем капитала для обеспечения резервирования или нормативов достаточности капитала, необходимых для передаваемых активов", - говорил ранее в августе член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Особые дивиденды будут выплачены целевым образом только на привилегированные акции из прибыли прошлых лет, говорил топ-менеджер.

Пьянов объяснял, что снижение суммы специальных выплат связано с учетом Центробанком гарантий по переданным активам, что сократило объем необходимых резервов и, как следствие, объем передаваемого капитала.

"В этом году ВТБ передал портфель таких кредитных требований на сумму 46,0 млрд рублей, частично обеспеченный государственными гарантиями, учтенными при формировании резервов и при взвесе активов с учетом риска. Изначально ВТБ предусматривал передачу капитала под этот портфель по консервативному сценарию, в котором банк-получатель терял возможность учета таких госгарантий. В таком сценарии сумма передаваемого капитала была определена в 6,3 млрд рублей. Однако за несколько дней до наблюдательного совета были получены разъяснения ЦБ РФ, что расчет передаваемого капитала должен производиться исходя из учета гарантий как в целях минимизации резервов, так и в целях расчета RWA на стороне другого уполномоченного банка. Это привело к сокращению объемов передаваемого капитала с ранее скоммуницированных 6,3 млрд рублей до 4,4 млрд рублей", - сказал он.

ВТБ в прошлом году уже реализовал подобную схему, выплатив на "префы" первого типа промежуточные дивиденды в размере 3,8 млрд рублей в рамках передачи Промсвязьбанку кредитных требований на 32,9 млрд рублей.

ВТБ Дмитрий Пьянов Промсвязьбанк

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