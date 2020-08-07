Менеджмент ВТБ рекомендует направить на дивиденды за 2019 год 20,12 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ на наблюдательном совете в августе будет рекомендовать выплатить дивиденды в размере 10% от чистой прибыли банка за прошлый год, или 20,12 млрд рублей, распределение будет происходить на все типы акций пропорционально принципу равной доходности, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

5 августа стало известно, что правительство разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% от чистой прибыли по МСФО с озвученной ранее доли 50%.

"Менеджмент группы ВТБ будет выходить на наблюдательный совет со следующей рекомендацией. Выплаты дивидендов по итогам 2019 года в размере 20,12 млрд рублей на все типы акций из прибыли 2019 года. Это будет соответствовать дивидендной доходности 1,9% годовых на основании средневзвешенного курса акций прошлого года", - объявил Пьянов.

Он указал, что естественным ограничителем при распределении дивидендов является достаточность капитала. Норматив общей достаточности капитала Н20 банка (рассчитывается на групповой основе с учетом всех надбавок) по итогам второго квартала составил 11,8% против 12% на конец марта. ВТБ прогнозирует Н20 на конец года с учетом выплаты дивидендов и регуляторных изменений на уровне не менее 11,55% при необходимом минимуме 11,5%.

По словам Пьянова, 20 млрд рублей - это максимальный размер дивидендов, не приводящий к нарушению надбавок к достаточности капитала с учетом прогнозной прибыльности и амбиций по росту бизнеса ВТБ на 2020 год.

"Сумма 20,12 млрд рублей будет распределена на все три типа акций - обыкновенные акции, префы первого типа и префы второго типа. По нашим расчетам, держатели обычных акций получат 10 млрд рублей, префы первого типа - 6 млрд рублей, префы второго типа - 4 млрд рублей", - уточнил топ-менеджер.

Государство получает 100% дивидендов на привилегированные акции ВТБ и 60,9% дивидендов на обыкновенные акции, 39,1% дивидендов на обыкновенные акции получают миноритарные акционеры.

Михаил Задорнов, глава банка "Открытие", крупнейшего миноритария ВТБ (напрямую и косвенно контролирует 14,8% акций ВТБ), уже заявил, что разочарован снижением дивидендов за 2019 года. С такой дивидендной доходностью акциям ВТБ будет очень сложно рассчитывать на рост в соответствии с рынком, отметил он.

Помимо регулярных дивидендов банк планирует выплаты, связанные с состоявшейся в мае передачей оборонных активов объемом свыше 40 млрд рублей на баланс Промсвязьбанка.

"Будут предусмотрены особые дивиденды, которые будут определены в размере 6,3 млрд рублей, они связаны с передачей капитала в Промсвязьбанк в связи с федеральный законом, звучащим таким образом, что мы передаем в оборонный банк часть активов и должны, по сути, передать достаточный объем капитала для обеспечения резервирования или нормативов достаточности капитала, необходимых для передаваемых активов", - объяснил Пьянов.

ВТБ в прошлом году уже реализовал подобную схему, выплатив на "префы" первого типа промежуточные дивиденды в размере 3,8 млрд рублей в рамках передачи Промсвязьбанку кредитных требований на 32,9 млрд рублей.

"Это будут особые дивиденды в форме передачи капитала через бюджет Российской Федерации в размере 6,3 млрд рублей. Они будут выплачены целевым образом только по привилегированным акциям первого типа, и по сути источником выплаты является прибыль прошлых лет. Их нельзя формально называть дивидендами по итогам 2019 года (...)", - уточнил член правления.

ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 26,8 млрд рублей, или 15% от чистой прибыли по МСФО. Владельцы обыкновенных акций получили 14,2 млрд рублей, держатели "префов" (Минфин и АСВ) - 12,6 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), а также банк "ФК Открытие" (напрямую и косвенно контролирует 14,8% акций). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.