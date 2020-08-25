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Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Таким образом, для автомобилей физлиц он будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится значительнее - в две стороны на 20%. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц, сообщил ранее журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Грузовые автомобили с ограничением объема грузоперевозок до 16 тонн и свыше 16 тонн ожидает расширение границ коридора в ОСАГО на 20% вверх. Для такси границы коридора будут расширены максимально - на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы останутся почти без изменений: минимальная ставка будет понижена на 5%.

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Как сообщалось ранее, с понедельника, 24 августа, вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют страховщикам учитывать индивидуальные особенности автовладельцев при определении цены полиса. К примеру, компании смогут учитывать количество нарушений правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установку на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

"Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По мнению экспертов, законодательные изменения должны привнести в сегмент ОСАГО больше справедливости и конкуренции. Теперь страховщики начнут соревноваться между собой за более ответственных водителей, поощряя их снижением цены на полисы обязательной "автогражданки".

ЦБ РФ ОСАГО Минюст РФ

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