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ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц

ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает вновь дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО, чтобы страховщики "могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков".

В опубликованном в среду проекте указания говорится, что для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) - 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности, для такси - 30%.

По итогам проведенного анализа ЦБ РФ также планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных - еще до 8%.

"Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше. Кроме того, будет проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов", - говорится в комментарии к проекту указания.

Предыдущий раз расширение тарифного коридора по ОСАГО происходило в августе 2020 года. Этой осенью Российский союз автостраховщиков заявил, что возможности действующего тарифного коридора в ОСАГО близки к исчерпанию и для нормализации ситуации требуется расширение тарифного коридора как минимум на 10-20% до конца года или принятие точечных тарифных решений для проблемных транспортных сегментов и регионов.

ЦБ РФ

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