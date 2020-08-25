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Спотовые цены на газ в Европе вырвались за планку в $100/тыс. куб. м

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе после проседания в конце прошлой недели начали последнюю неделю лета новым энергичным рывком вверх, вырвавшись за уровень $100 за тысячу кубометров.

На главной площадке Европы - голландской TTF - во вторник контракт с поставкой "на день вперед" закрылся на уровне $103,6 за тысячу кубометров. При том, что на прошлой неделе средний уровень цен на TTF был на уровне $89 за тысячу кубов, правда, в минувший вторник цены уже доходили до $99,96, но выше подняться тогда не смогли.

Достигнутый уровень котировок является максимальным с середины марта - то есть за последние пять месяцев.

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На уровне около $100 за тысячу кубометров находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с повышением цен в Азии, что может вызывать перенаправление туда партий СПГ.

Терминал по приему сжиженного природного газа в голландском Роттердаме с середины месяца заметно сократил поставку газа в распределительную сеть. Котировки на нидерландском хабе TTF чутко реагируют на динамику объемов СПГ, проходящих через терминал.

Всего в августе объемы поставок СПГ на терминалы Европы, согласно текущей статистике портала Gas Infrastructure Europe, снижаются на 6% к объемам за август 2019 года. Снижение поставок СПГ в Европу происходит третий месяц подряд.

Европа газ

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