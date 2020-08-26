Курс евро превысил 89,6 руб. впервые с февраля 2016 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дорожают на Московской бирже в среду днем, курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 22 апреля, евро торгуется выше 89,6 рубля впервые с 12 февраля 2016 года.

Курс доллара США составил 75,9525 руб. в 16:26, что на 62,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В моменте доллар рос до 76,0025 руб. Евро стоил 89,62 руб., подорожав на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,95 копейки - до 82,1 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Внутренним фактором, оказывающим давление на рубль, выступает повышение антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган.

На этом фоне активизировались распродажи на рынке ОФЗ. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI падает второй день подряд. Показатель растерял коррекционный прирост понедельника и вернулся к отметкам на закрытии пятницы. К 16:26 индекс RGBI снижался на 0,16%, до 153,01 пункта.