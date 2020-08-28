"Т Плюс" объявила о консолидации теплосетевых активов компании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Т Плюс" одобрил реорганизацию компании в виде присоединения теплосетевых активов в 17 городах присутствия, сообщила компания.

Речь идет об активах в городах Пенза, Саранск, Самара, Пермь, Березники, Чайковский, Лесной, Первоуральск, Киров, Кирово-Чепецк, Ижевск. Активы и обязательства этих компаний, которые сейчас являются отдельными юрлицами, перейдут к "Т Плюс", а управление будет осуществляться соответствующими региональными филиалами, говорится в сообщении.

Целью консолидации является подготовка к реализации масштабной инвестиционной программы в теплосетевой инфраструктуре городов. Консолидация повысит внутреннюю эффективность группы и позволит активнее реализовывать проекты в области новой модели рынка тепла ("альткотельной") и государственно-частного партнерства.

Вопрос реорганизации будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании 1 октября. Процесс консолидации завершится до 1 марта 2021 года. Не согласным с условиями консолидации акционерам будет предложен выкуп акций по оценке, проведенной независимым аудитором, отметили в компании.

ПАО "Т Плюс" появилось в нынешнем виде в 2014 году благодаря консолидации "Оренбургской ТГК", "ТГК-5", "ТГК-6" и "ТГК-9" на базе "Волжской ТГК". В группе была создана вертикально интегрированная структура, которая позволила привести генерирующие активы в надлежащее состояние. Проводимая сегодня консолидация теплосетевых компаний - следствие принятой стратегии развития до 2032 года, делающей упор на комплексное развитие теплоснабжения в городах присутствия "Т Плюс", сообщила компания.

"Допэмиссия - это не что-то масштабное, потому что из перечня компаний, которые войдут в "Т Плюс" по консолидации, 15 из них - это 100% наши "дочки", и только в двух есть миноритарные акционеры. Их доля будет конвертирована в дополнительные акции. На уставный капитал это повлияет незначительно - порядка 0,05%", - прокомментировал изменения в ходе пресс-конференции гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

По его словам, реорганизация даст эффект порядка 3,5 млрд руб. в течение трех-четырех лет - это оптимизация долга, налоговая составляющая.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.