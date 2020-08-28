ВВП Швеции во II квартале упал на рекордные 7,7%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Экономика Швеции во втором квартале рухнула на 7,7% относительно того же периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны.

Это рекордное падение с начала ведения расчетов в 1982 году, однако оно оказалось не таким значительным, как было объявлено ранее (на 8,2%).

Падение ВВП в апреле-июне относительно первого квартала текущего года составило 8,3%, что также стало максимальным снижением. При этом предварительные данные указывали на более сильное падение (на 8,6%).

В январе-марте экономика страны выросла.

Потребительские расходы во втором квартале упали на 7,7% относительно предыдущих трех месяцев, в том числе из-за снижения затрат на рестораны и гостиницы. Инвестиции бизнеса сократились на 4,5%, госрасходы - на 2,4%.

Экспорт рухнул на 18,2%, импорт - на 12,9%.

Несмотря на то, что официального локдауна в стране объявлено не было, экономика Швеции пострадала от пандемии COVID-19 не меньше других стран, отмечают эксперты. Жители придерживались мер социального дистанцирования, а путешествия были ограничены, что сократило потребительский спрос в определенных сферах экономики. Еще одной причиной масштабного спада стало сильное снижение экспорта.

Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Швеции диагностировали свыше 86 тыс. случаев коронавируса, скончались более 5,8 тыс. инфицированных. Хотя в Швеции зафиксировано больше летальных исходов, чем в соседних скандинавских странах, эти показатели ниже, чем в таких государствах Европы, как Великобритания, Франция, Бельгия. При этом прирост случаев заболевания, количество госпитализаций и летальных исходов в стране за последние месяцы серьезно сократились.