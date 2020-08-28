"Уралкалий" за полугодие получил 11,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Уралкалий" в I полугодии 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 11,5 млрд рублей против 54,4 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка "Уралкалия" сократилась на 8%, до 92,8 млрд рублей.

На чистый финансовый результат повлияли финансовые расходы, которые составили 40,7 млрд рублей против доходов 19,1 млрд рублей в I полугодии 2019 года.

В долларовом выражении выручка "Уралкалия" в I полугодии снизилась на 14% и составила $1,323 млрд. Компания показала рост объемов продаж калийных удобрений на 14%, однако средняя экспортная цена упала на 31%, составив $170 за тонну (на условиях FCA).

EBITDA "Уралкалия" сократилась на 35%, до $570 млн. Рентабельность по EBITDA составила 54%.

"Уралкалий" получил чистый убыток в размере $180 млн - в основном за счет отрицательных курсовых разниц и переоценки деривативов, поясняет компания.

Чистая задолженность компании по состоянию на конец июня составила $4,634 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,64x.