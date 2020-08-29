Рисовым полям РФ не хватило воды, а ценам - стабильности после ажиотажа. Обзор

Выращивание риса на полях Федерального научного центра риса в Краснодарском крае Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода, которая в этом году негативно отразилась на производстве зерна в южных регионах России, "зацепила" и рисовые чеки. Посевам не хватало воды. Потери урожая в Краснодарском крае, основном производителе риса в стране, по разным оценкам, составят от 10% до 20%.

На рынке рисовой крупы все еще звучат отголоски ажиотажного спроса на крупы весной этого года на фоне распространения COVID-19. Резко взлетевшие тогда цены начали падать и двигаются по этой траектории все последнее время - спрос снизился, сделанные в панике запасы еще не съедены.

По данным Росстата, площади под рисом в этом году увеличились на 2 тыс. га, до 196 тыс. га. Как считают опрошенные "Интерфаксом" специалисты, это позволит компенсировать возможные потери от нехватки влаги. Кроме того, от прошлого сезона остались большие переходящие запасы.

Как утоляли жажду

По данным Минсельхоза Краснодарского края, площади под рисом в этом году в регионе увеличились на 1 тыс. га, до 126,6 тыс. га. Засеяны они полностью семенами отечественной селекции, причем 20 тыс. га - семенами высоких репродукций. Край выращивает более 20 сортов риса.

Как отметили в министерстве, "этот год не такой благоприятный по погодным условиям - наблюдались и заморозки, и засушливый весенний период, был недостаток влаги в почве". Специалисты прогнозировали серьезные потери урожая из-за засухи. Но рациональное использование водных ресурсов позволит избежать существенных потерь, отметили в ведомстве. Уборка риса стартует в начале сентября.

По предварительным подсчетам министерства, потери урожая от проблем с водоснабжением составят около 10%. Всего в крае планируется собрать более 800 тыс. тонн риса. В 2019 году урожай составил 950 тыс. тонн риса, что на 27% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал на днях Минсельхоз РФ, в середине июля уровень воды в Кубанском водохранилище - главном источнике воды на рисовых полях - опустился к критической отметке. Чтобы не допустить гибели рисовых чеков, в русло реки Кубань были переброшены стоки Большого Ставропольского канала. Кроме того, для рационального использования водных ресурсов на рисовой оросительной системе было организовано повторное использование воды.

По данным кубанских экспертов, запасы воды в Краснодарском водохранилище в этом году в пять раз меньше, чем в прошлом.

В Ростовской области посевы риса в этом году сохранились практически на уровне прошлого года - 14,3 тыс. га. В областном Минсельхозпроде настроены оптимистично - несмотря на отсутствие осадков и высокие температуры воздуха, посевы риса развивались хорошо. "Сейчас идет налив зерна, рисовые чеки заполнены водой", - сказали в ведомстве, отметив, что "говорить о снижении урожая рано".

В то же время агроном-рисовод ООО "Энергия" (Ростовская область) Виталий Бобров ожидает снижения урожая. "В прошлом году мы собрали 21 тыс. тонн риса. Ожидаем, что урожай этого года будет ниже на 15-20% из-за недостатка воды, - сказал он. - Сев проходил при дефиците влаги, потом было засушливое лето. Рисовые ростки болеют. В воде сейчас только корни, ее уровень на 5 см ниже критического".

Как пояснил Бобров, в рисовом бассейне нужно менять воду, но так как влаги не хватает, этого не происходит. "Вода поступает на поля из Цимлянского водохранилища. В ближайшее время нас ожидают новые ограничения по воде. Еще минус два кубометра в сутки", - сетует он.

В этом году хозяйство снизило площади под рисом почти на 11%.

Уменьшение подачи воды на рисовые чеки стало одной из основных причин сокращения посевных площадей под рисом в Калмыкии - до 2,9 тыс. га с 4,3 тыс. га в прошлом году.

Как пояснили в республиканском Минсельхозе, сокращение площади связано со снижением субсидий, которые предоставляются рисоводам. Без такой поддержки возделывание этой культуры в Калмыкии финансово не выгодно, сказали в ведомстве.

В то же время в Дагестане посевы риса увеличились на 16,4%, до 24,5 тыс. га, сообщил начальник управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода республики Назим Рамазанов.

Но из-за маловодья Терека были проблемы с наполнением рисовых чеков. "Из-за отсутствия воды для повторного затопления после химпрополки посевы погибли на площади порядка 200-300 га", - сказал он. Но в целом состояние посевов оценивается как удовлетворительное и хорошее. Это позволяет рассчитывать на то, что валовой сбор риса останется на уровне прошлого года.

В Астраханской области, еще одном регионе РФ, выращивающем рис, посевные площади под этой культурой выросли на 7%, до 5,6 тыс. га.

Рынок насыщен

Как заявила "Интерфаксу" заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, насыщенность рынка риса, несмотря на ажиотажный спрос на фоне коронавируса весной этого года, была высокой. Она сформировалась за счет роста внутреннего производства и сокращения экспорта.

По данным Росстата, производство риса в 2019 году составило 1,099 млн тонн против 1,038 млн тонн годом ранее.

По предварительным данным, экспорт риса в текущем крупяном сезоне составит порядка 110 тыс. тонн, в том числе 35 тыс. тонн риса-сырца. В минувшем сезоне было экспортировано 176 тыс. тонн, в том числе 57 тыс. тонн сырца.

"В новый сезон рынок риса войдет со значительными переходящими запасами, они частично покроют возможное сокращение производства из-за проблем с водообеспечением в Краснодарском крае", - считает Глазунова.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, объемы производства риса в стране достаточно стабильны - "несколько лет в районе 1 млн тонн". "Полагаю, что этот показатель увидим и в текущем году", - сказал он.

Как прогнозирует Корбут, "как и в предыдущие годы, порядка 150-180 тыс. тонн риса сможем отправить на экспорт". "Наш круглозерный рис пользуется весьма высоким спросом в странах Ближнего Востока, в Египте, Турции, в государствах СНГ, - сказал он. - Мы завозим длиннозерный рис примерно в таких же объемах, потому что у нас он пока не выращивается. Но работы по его созданию идут. Если он появится, то импорт нам будет не особо нужен".

Цены падают, "ковидные" запасы еще не съедены

По данным ИКАР, в крупяном сезоне, который длится с сентября по август, цены производителей на рис, как и на большинство других круп, заметно выросли весной в связи с ажиотажным спросом на волне панических настроений по поводу распространения коронавируса.

Так, если с конца февраля по 10 марта цены снизились на 83 рубля, до 34 500 рублей за тонну (с НДС, базис Краснодар), то с 10 по 20 марта - сразу взлетели на 12 500 рублей, до 46 000 рублей за тонну. Через месяц тонна риса стоила уже 48 400 рублей. Пик цен пришелся на 20 апреля - 51 400 рублей за тонну. Затем, когда сделанные запасы успокоили покупателей, началось снижение цен. По данным на 20 августа, цена тонны риса составляла 37 000 рублей.

Это ниже показателя августа 2019 года. По данным компании "ПроЗерно", тогда тонна риса стоила в среднем 48 096 рублей.

Как прогнозируют в Минсельхозпроде Ростовской области, цены на рис в этом году будут на уровне прошлого года.

"В настоящее время предварительные виды на урожай на цену не влияют, так как у потребителей есть запас, который они сделали в период пандемии. Цена остается стабильной с середины июня", - заявил Бобров из ООО "Энергия" (Ростовская область).

В то же время он уверен, что из-за снижения урожая на юге цены, "конечно же, начнут расти".

Такой возможности не исключают и в Минсельхозпроде Дагестана. Но в целом, как считает его представитель, при условии сохранения урожая "предположительно на прежнем уровне изменение цены не предвидится".

"Лучший индикатор ситуации, конечно же, цены, - заявил Корбут. - Сейчас оптовые цены на перерабатывающих заводах Северного Кавказа - 35,2 рубля за 1 кг. Они ниже, чем год назад, на 10 рублей. Это очень много. И это достаточно важный индикатор - скорее всего, рисоперерабатывающие предприятия не ожидают дефицита сырья".

В Зерновом союзе надеются на хороший урожай риса в этом году и доступные цены. "Правда, нашему населению надо еще доесть тот рис, а также и гречку, которые были закуплены перед самоизоляцией на волне страхов из-за коронавируса. Думаю, что запасов хватит еще на несколько месяцев", - заявил Корбут.

В крупяной "табели о рангах" рисовая крупа занимает второе место после гречки. В 2019 году ее производство составило 410 тыс. тонн против 409,3 тыс. тонн годом ранее. Гречневой крупы было выработано 458,1 тыс. тонн против 484,9 тыс. тонн соответственно.