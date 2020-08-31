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РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия в августе, по предварительным данным, экспортировала 5,6 млн тонн зерна, что стало рекордом для месячных поставок, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, экспорт пшеницы в том числе составил около 4,9 млн тонн, ячменя - 0,57 млн тонн, кукурузы - 110 тыс. тонн. "Предыдущий рекорд по вывозу зерна из РФ был поставлен в ноябре 2017 года, когда экспорт составил 5,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 4,8 млн тонн", - сказал он.

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По словам Павенского, закупочные цены на зерно нового урожая (пшеница 4-го класса, протеин 12,5%) в глубоководных портах за неделю выросли на 400 рублей, до 13,9-14,2 тыс. рублей (без НДС). Это произошло на фоне ослабления рубля, активных экспортных продаж и роста цен (FOB), уточнил он, напомнив, что в прошлом году цена составляла в среднем 11,6 тыс. рублей за тонну.

Экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в октябре выросли на $9, до $212-213 за тонну на фоне высоких экспортных продаж на тендерах Египта и Турции и укрепления биржевых котировок. Годом ранее цена составляла $189-190 за тонну. Средняя цена на французскую пшеницу составляет $227 за тонну (на $8 больше), на украинскую - $207,5 (на $6 больше), на американскую - $247 (на $7 больше).

"Внутренний российский рынок пшеницы продолжил рост на юге, укрепился в центре за счет спроса экспортеров и оставался стабильным Поволжье", - сообщил Павенский. Цены (EXW) на юге на пшеницу 4-го класса выросли на 300 рублей, до 13,4-13,7 тыс. рублей за тонну, в центре - на 350 рублей, до 11,4-11,6 тыс. рублей. В Поволжье цены не изменились - 11,2-11,4 тыс. рублей, в Сибири составляют 12-12,4 тыс. рублей за тонну.

Россия

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