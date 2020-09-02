АФК "Система" освободила из залога в Сбербанке пакет акций МТС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "АФК "Система" подписало с ПАО Сбербанк соглашение, по которому из залога полностью освобождается принадлежащий корпорации пакет акций оператора ПАО "МТС", говорится в сообщении АФК.

"Система" в 2018 году привлекла кредит в Сбербанке на сумму 60 млрд рублей со сроком погашения в 2023 году, по которому в залог банку перешли 16% акций МТС.

Средства привлекались для погашения обязательств перед "Роснефтью" в рамках мирового соглашения с нефтяной компанией в начале 2018 года.

"В ноябре 2019 года АФК "Система" подписала соглашение о продлении срока действия кредита до 2025 года. В сентябре 2020 года залог по кредиту был полностью снят. Непогашенная сумма кредита составляет 37,9 млрд рублей", - говорится в сообщении корпорации.

Ранее в июле АФК "Система" вывела из залога 6,85% акций МТС, в залоге оставалось 9,16% акций оператора.

CFO "Системы" Владимир Травков, слова которого приведены в релизе, сообщил, что новое соглашение со Сбербанком заключено в рамках программы по оптимизации долгового портфеля корпорации. При этом снятие залога с акций МТС "стало результатом роста стоимости активов корпорации и снижения долговой нагрузки".

АФК "Система" владеет 44,2% МТС, с учетом косвенного участия через подконтрольные лица - 55,84%. В свободном обращении находится 44,16% акций оператора.

Помимо МТС в портфель активов "Системы" входят лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг "Степь", сеть клиник "Медси", фармхолдинг Alium, "Элемент", интернет-ритейлер Ozon и др.

По итогам I квартала 2020 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК составили 207,8 млрд рублей, сократившись год к году на 10,2%.