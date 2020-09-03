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Производитель электронных сигарет Juul продолжит сокращение штата

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. планирует продолжить сокращение штата после после ликвидации около трети рабочих мест ранее в 2020 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Кей-Си Кростуэйта сотрудникам.

В компании сократят подразделения, которые не приносят достаточно выручки, чтобы поддерживать дальнейшие расходы. По словам Кростуэйта, это позволит компании инвестировать в развитие новых продуктов и технологий, а также финансировать исследования, которые могут продемонстрировать регуляторам, что продукция Juul менее вредна, чем сигареты.

"Хотя эти инвестиции не принесут доходов в краткосрочной перспективе, они позволят нам завоевать доверие и развивать компанию в долгосрочной перспективе", - отметил гендиректор.

Сколько людей уволят, пока не сообщается.

После вступления Кростуэйта в должность главы компании в прошлом году Juul значительно сократила рекламную кампанию в США, ликвидировала более 1500 рабочих мест, прекратила продажу ароматизированных электронных сигарет в США, а также пересмотрела планы расширения на международных рынках, отмечает WSJ.

В последние месяцы компания ушла с рынков Южной Кореи, Австрии, Бельгии, Португалии и Испании. Juul также планирует уйти из десятка других стран, включая Италию, Германию, Россию, Индонезию и Филиппины.

В первом квартале 2020 года более 90% продаж Juul приходилось на США, Канаду и Великобританию, говорят информированные источники WSJ.

В США доля компании на рынке упала до 58% с 75%, зафиксированных в ноябре 2018 года, когда компания прекратила продажу ароматизированных сигарет в розничных магазинах страны, отметила аналитик Goldman Sachs Бонни Херцог. По ее данным, продажи Juul в США за четыре недели, завершившиеся 8 августа, упали на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Juul Кей-Си Кростуэйт США Южная Корея Испания Германия Филиппины

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