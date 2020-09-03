"Газпром" утроит вложения в газификацию в сравнении с прошлой пятилеткой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции "Газпрома" в газификацию регионов России в 2021-2025 годах будут в три раза больше, чем в предыдущую пятилетку, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.

"Важнейшим социальным проектом для нас остается газификация. Мы здесь значительно усиливаем работу. В августе приступили к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 год, и уже подписано 14 программ", - отметил он.

"В предстоящие пять лет предстоит сделать очень-очень много, и я в первую очередь здесь хотел бы отметить объем инвестиций, которые "Газпром" со своей стороны направит на реализацию этих программ. Этот объем инвестиций в три раза больше, чем за предыдущие пять лет", - сказал глава "Газпрома".

"Вместе с тем, только строгое выполнение обязательство с о стороны "Газпрома" и регионов позволит нам выполнить все эти цели и задачи, которые поставлены в этих программах. Нам необходимо создать новые возможности для дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства и для улучшения качества жизни людей, особенно на селе", - отметил Миллер.

Неделю назад "Газпром межрегионгаз" представил данные о бюджете новой пятилетней программы. Суммарные расходы на реализацию программ газификации РФ на следующую пятилетку - с 2021 по 2025 год - оцениваются в 602,962 млрд рублей. В том числе расходы "Газпрома" оцениваются в 526,118 млрд рублей: 246,809 млрд рублей на строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС) и 279,309 млрд рублей - на межпоселковые газопроводы. Инвестиции регионов РФ в строительство внутрипоселковых газопроводов оцениваются в 51,580 млрд рублей и 25,264 млрд рублей - на мероприятия "последней мили".

В 2020 году расходы "Газпрома" на программу газификации оцениваются в 39,3 млрд рублей (с НДС), в 2019 - 34,3 млрд рублей.