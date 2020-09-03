Российский рекламный рынок в I полугодии упал на 9%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в первом полугодии 2020 года сократился на 9% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года, до 205-207 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Наибольшее падение показал сегмент рекламы в печатных СМИ. Меньше всего пострадала интернет-реклама – самый большой сегмент рынка.

Объем интернет-рекламы в январе-июне снизился на 1%, до 108-109 млрд рублей.

"Диджитал-реклама показала более позитивные, и я бы сказал, отличные для такого сложного периода результаты по сравнению с другими каналами. Сегменту удалось сохранить в I полугодии 2020 объем на уровне докризисного 2019 года", - отметил председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев (его цитирует пресс-служба АКАР). Такая динамика связана, в первую очередь, с широкими возможностями инструментов и высоким уровнем развития технологий: они позволяют не только гибко подходить к настройкам кампаний, что было особенно важно в пик кризиса, но и контролировать эффективность размещений в режиме реального времени, считает он.

Кроме того, рынок интернет-рекламы поддержал стремительный рост электронной коммерции на фоне сокращения офлайн-сегмента в режиме самоизоляции, и, как следствие, рост продвижения существующих и вновь создаваемых электронных магазинов и маркетплейсов, добавил Беляев.

Объем телевизионной рекламы в первом полугодии снизился на 9%, до 73,4-74,4 млрд рублей.

Сегмент рекламы на радио сократился на 37%, до 4,5-4,6 млрд рублей.

Объем рекламы в прессе упал на 44%, до 4,1-4,2 млрд рублей, в том числе в газетах - на 53% (до 1,3-1,4 млрд рублей), в журналах - на 39% (до 2,8-2,9 млрд рублей).

Сегмент рекламы out of home снизился на 30%, до 14,5-14,9 млрд рублей. Внутри сегмента худшую динамику показала реклама в кинотеатрах: ее объем рухнул на 50%, до 0,18 млрд рублей. Также значительно сократились объемы indoor-рекламы (на 47%, до 0,6-0,7 млрд рублей) и транзитной рекламы (на 47%, до 1,1-1,3 млрд рублей). Объем наружной рекламы снизился на 26%, до 12,5-12,7 млрд рублей.

В целом, как отметили эксперты АКАР, наиболее сложный период – II квартал – рекламная индустрия в России прошла существенно лучше, чем предполагалось первоначально.