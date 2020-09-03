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Товарооборот РФ и Белоруссии упал в первом полугодии на 20%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия рассчитывают на восстановление объемов взаимной торговли, которая в первом полугодии текущего года снизилась более, чем на 20%. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

Он сообщил, что товарооборот снизился до 12,5 млрд долларов.

Мишустин напомнил, что в 2019 году товарооборот между двумя странами превысил 35,5 млрд долларов, однако за январь - июнь объем взаимной торговли снизился на 21%.

"Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году", - заявил он.

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