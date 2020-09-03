ФНБ в 2021 году при дешевой нефти поможет покрыть дефицит бюджетов РФ и ПФР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального состояния (ФНБ) в размере не более 1% ВВП в 2021 году могут быть использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, если средняя цена на нефть марки Urals за месяц опустится ниже базовой цены на нефть ($43,25 в 2021 году).

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ опубликованы на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Ранее были приняты поправки в Бюджетный кодекс, наделившие правительство РФ правом в 2020 году при снижении средней цены на нефть марки Urals ниже базовой использовать ФНБ на покрытие дефицита бюджета РФ и ПФР. При этом приостанавливалось до конца года действие положения о том, что законом о бюджете РФ на очередной год и плановый период устанавливается объем средств ФНБ, направляемый на эти цели.

При формировании бюджета РФ на 2020-2022 годы предполагалось, что в эти годы средства фонда не будут использоваться на финансирование дефицита бюджета РФ и ПФР. На софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в 2020 году планировалось направить из ФНБ 4,5 млрд рублей, в 2021 году – 4,3 млрд рублей, в 2022 году – 4,1 млрд рублей. На покрытие дефицита ПФР средства ФНБ не направлялись в 2019 году, однако в 2018 году на эти цели было направлено 1,108 трлн рублей. Впервые средства фонда на покрытие дефицита ПФР стали задействоваться в 2017 году.