Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему собственнику группы "Открытие" Вадиму Беляеву на 156,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами по иску выступают банк "Открытие", ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Этот иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ, говорится в сообщении "Траста".

Беляев также является одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "Открытие" 289,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил этот иск.

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа 2020 года подали в суд Нью-Йорка иск к Вадиму Беляеву. Предметом гражданского иска является "взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате мошеннических действий и неправомерного доведения до краха одного из крупнейших частных коммерческих банков в России", отмечается в материалах.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", "Траст" входил в эту группу. На его базе сейчас создан Банк непрофильных активов.

Траст Открытие Вадим Беляев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

"Яндекс" вышел из переговоров о покупке "Азбуки вкуса"

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');