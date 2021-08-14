Банк "Траст" подал иск к бывшему собственнику "Открытия" на 157 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему собственнику группы "Открытие" Вадиму Беляеву на 156,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами по иску выступают банк "Открытие", ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Этот иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ, говорится в сообщении "Траста".

Беляев также является одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "Открытие" 289,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил этот иск.

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа 2020 года подали в суд Нью-Йорка иск к Вадиму Беляеву. Предметом гражданского иска является "взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате мошеннических действий и неправомерного доведения до краха одного из крупнейших частных коммерческих банков в России", отмечается в материалах.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", "Траст" входил в эту группу. На его базе сейчас создан Банк непрофильных активов.