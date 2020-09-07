Рубль отыграл часть потерь на новости о выводе Навального из комы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро после достижения в первой половине дня многомесячных максимумов растеряли часть роста на Московской бирже в понедельник вечером; рубль сократил потери, но продолжает умеренно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития темы с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и с учетом дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 75,77 руб. в 19:00, что на 33,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 76,26 руб. впервые с 22 апреля. Евро стоил 89,54 руб., подорожав на 30,75 копейки. При этом ранее евро поднимался выше отметки 90 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,13 копейки - до 81,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня, полученных на опасениях распространения санкционных ограничений на проект "Северный поток - 2". Уменьшению тревожности игроков способствовало заявление немецкой клиники Charite о том, что оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось и он реагирует на обращения. Тем мне менее, по мнению медиков, долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать.

Чуть ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным.

Кроме того, внимание трейдеров переключается на очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

На прошлой неделе курс евро к доллару поднялся выше отметки в $1,2 впервые с мая 2018 года, после чего быстро перешел к падению на сигналах обеспокоенности ЕЦБ существенным укреплением европейской валюты за последнее время. Руководители ЕЦБ опасаются, в частности, что укрепление евро может еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, сообщила Financial Times со ссылкой на представителей ЕЦБ.

В пятницу евро подешевел в паре с долларом по итогам четвертой сессии подряд.

Начиная с марта ЕЦБ запустил стимулирующие программы общим объемом порядка $3 трлн, чтобы поддержать экономику, оказавшуюся в кризисе из-за пандемии COVID-19.

Биржи США в понедельник, 7 сентября, закрыты в связи с праздником (День труда).

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 до $0,7 за баррель. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 1,48% - до $42,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,66% - до $39,11 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торговая сессия понедельника ознаменовалась ослаблением рубля, который в паре с долларом в моменте снижался до минимальных значений за последние более чем 4 месяца. "Давление на рубль оказывали новости о падении цен на нефть и о продолжающемся укреплении американского доллара относительно корзины валют DXY, который продолжает отыгрывать публикацию позитивных макроэкономических данных по рынку труда США за август. Стоимость барреля марки Brent опускалась в ходе торгов ниже значимой отметки $42 за баррель на опасениях снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии. Мы ожидаем возвращения курса рубля в коридор значений 74-75 руб. за доллар", - отмечает Союнов.

"Доллар США в понедельник бурно дорожал в паре с рублем, но к вечеру прирост сократился, а "американец" вернулся в более-менее приличные рамки около 75,78 руб. Очень может быть, что Минфин и ЦБ, пользуясь ситуацией с курсами и волатильностью, неплохо поработали сейчас над сокращением дефицита бюджета. Краткосрочно доллар останется в сильной позиции и пределах 75,5-76,0 руб.. Евро сегодня впервые с 2016 года поднимался выше 90 рублей, но к завершению торгов пыл умерил и скорректировался до 89,57 руб. Здесь тоже все довольно однозначно - сила евро останется актуальной в пределах 88-90 руб.", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

ЦБ РФ 31 августа, 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей, 3 сентября - на 3,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 40,87 копейки, до 75,591 руб., и увеличил курс евро на 43,87 копейки, до 89,4771 руб.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" в понедельник на торгах "Московской биржи" не проводились из-за выходного дня в США, где празднуют День труда. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника вырос на 59,66 копейки по сравнению с пятницей и составил 75,84,26 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 441,316, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 77,09 копейки, до 89,7147 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00поднялся на 73,96 копейки и составил 89,7147 копейки руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR396,397 млн, из которых EUR168,236 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,161 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.