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Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%.

"Конечно, выполнила", - сказал министр энергетики Александр Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы договорились, что все данные, которые соберет JMMC, мониторинговая группа ОПЕК, она соберет по независимым источникам. Независимые данные будут где-то через неделю, может чуть раньше, через пять дней. У нас близко к 100%, мы всегда исполняем близко к 100%. Поэтому точные данные они будут брать, исходя из общей методики. Поэтому давайте дождемся", - сказал он.

По его словам, данные о том, как исполняют обязательства ОПЕК+ страны, которые ранее недостаточно снизили производство нефти, будут только к середине сентября. "Когда у нас 19 августа был JMMC, мы понимали по объемам. Сейчас надо посмотреть, как в течение августа отработали страны с учетом текущих обязательств и погашений старых. Эти данные будут известны все к середине сентября. У меня нет информации пока. Сейчас собирается информация в рамках рабочей группы", - пояснил Новак.

Он добавил, что ему неизвестно о предложениях продлить механизм компенсации после сентября. "Мне об этом ничего не известно. У нас на 17 число запланирован очередной JMMC. Я думаю, мы эти все вопросы там обсудим", - сказал министр. "Надо исходить из реальной ситуации", - ответил Новак на вопрос о целесообразности продления.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Минэнерго РФ Александр Новак ОПЕК+

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