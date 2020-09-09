Решетников может возглавить инвесткомитет при набсовете ВЭБа

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников может возглавить инвестиционный комитет при наблюдательном совете ВЭБа, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов на брифинге в среду.

В июле этого года были приняты поправки в закон о ВЭБе, которые предполагают существенные изменения в его системе корпоративного управления, в частности, расширение полномочий правления госкорпорации и создание при набсовете нового инвестиционного комитета.

"У правления появляется больше полномочий, и некоторые ранее существовавшие механизмы одобрения сделок теперь будут все ликвидированы, в силу закона теперь это другая модель", - сказал Шувалов.

"Если сделки превышают определенный лимит, они должны рассматриваться на инвестиционном комитете. Мы надеемся, что инвестиционный комитет возглавит министр экономического развития (Максим Решетников - ИФ), и тогда решение окончательно принимает правление. А по сделкам суперкрупным в любом случае это будет компетенция наблюдательного совета", - пояснил глава ВЭБа.

Согласно закону о ВЭБе, инвестиционный комитет будет постоянно действующим, как и еще два - по аудиту и по кадрам и вознаграждениям (они существовали и ранее).

Новый комитет будет заниматься предварительным рассмотрением вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью ВЭБа, безвозмездной передачей имущества в казну РФ. Также комитет будет готовить рекомендации правлению относительно сделок по приобретению или продаже имущества.

Количественный состав комитетов определяется наблюдательным советом ВЭБа, но не может быть менее трех и более семи членов, при этом хотя бы один член комитета должен являться работником ВЭБа. Председателем комитета назначается один из членов наблюдательного совета госкорпорации.