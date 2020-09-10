Расходы бюджета на нацпроекты в августе упали на 41%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые восемь месяцев 2020 года исполнены в размере 1,059 трлн рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,189 трлн рублей, или на 48,4%, сообщила Счетная палата.

По итогам января-июля расходы составляли 947,4 млрд рублей. Таким образом, августовские расходы бюджета на нацпроекты составили 112,1 млрд рублей, что на 41% меньше показателя июля (190,5 млрд рублей).

Исполнение федерального бюджета на реализацию национальных проектов из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей (в августе они были увеличены на 21 млрд рублей) по итогам первых семи месяцев 2020 года составляло 43,7%, по итогам первого полугодия - 35,6%.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 сентября по шести нацпроектам превысило 50%.

Лидером остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 62,5% к бюджетным ассигнованиям.

За ним следуют "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (60,9%), "Жилье и городская среда" (55,5%), "Наука" (53,4), "Демография" (51,9%), "Культура" (50,1%).

Следом находится исполнение по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" (46,8%), комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (44,6%), нацпроекты "Образование" (44,4%), "Международная кооперация и экспорт" (41,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (35%) и "Экология" (34,3%).

Самые низкие показатели оказались по проекту "Цифровая экономика" (17,8%).

В нацпроекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 94,7%).

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в лидерах проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (52,2%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (4%).

В национальном проекте "Здравоохранение" федпроект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг "(проект уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (29,8%).

В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" (37,6%) и "Автомобильные дороги Минобороны" (64,5%).

В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение низкое, и наилучшие показатели у федпроекта "Цифровые технологии" (20,4%), в проекте "Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (93,5%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который исполнен полностью.

В нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта "Экспорт продукции АПК" (54,3%).

В нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" лучшее исполнение у проекта "Популяризация предпринимательства" (80%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (83,5%).

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (74,1%).

В "Культуре" наибольшее исполнение у проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (57%).

В проекте "Производительность труда и поддержка занятости" выше всего исполнение у проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (50,9%).