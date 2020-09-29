Дума продлила на 2021 год работу комиссии по госрасходам на COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об особом порядке исполнении закона о федеральном бюджете на 2021 года в связи с пандемией. В частности, на будущий год продлена работа специальной парламентской комиссии, которая одобряет бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 без внесения бюджетных поправок.

Законопроект №1022818-7 правительство внесло в Думу в конце прошлой недели. 22 сентября он прошел первое чтение.

Он, в частности, допускает с рядом оговорок использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. Часть мер, веденных весной в разгар пандемии, продлевается на 2021 год.

Устанавливается, что средства ФНБ в размере не более 1% ВВП в 2021 году могут быть использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда России и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, если средняя цена на нефть марки Urals за месяц опустится ниже базовой цены на нефть ($43,25 в 2021 году).

Законопроектом продлеваются на год положения, позволяющие замещать внутренними или внешними заимствованиями другие источники финансирования дефицита, в случае необходимости делать это с превышением верхнего предела внутреннего или внешнего долга. Это условие распространяется и на предоставление госгарантий.

Кроме того, повышается предельный общий объем расходов на 2021 год на 875 млрд рублей за счет увеличения объема средств, ранее составлявших Фонд развития - с 585 млрд рублей до 1,460 трлн рублей увеличивается расчетный объем расходов, который учитывается при формировании общего объема расходов бюджета на год. Ранее сумма в 585 млрд рублей ежегодно являлась Фондом развития, однако в текущем году из Бюджетного кодекса убрали статью 179.5 "Фонд развития". Поправками сумма в 585 млрд рублей увеличивается только в 2021 году, в 2022 и 2023 годах она остается прежней.

Также на 2021 год при прогнозировании и расчете нефтегазовых доходов бюджета будут использоваться прогнозы добычи и переработки нефти и экспорта, указанные в прогнозе социально-экономического развития РФ, который лег в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

С 2022 года предельные расходы будут определяться в соответствии с "бюджетными правилами".

Ко второму чтению депутаты предложили повысить планку превышения расходов федерального бюджета в 2020 году с 1,8 трлн рублей до 2 трлн рублей, которое правительство Сможет осуществлять без внесения изменений в бюджет.

Спецкомиссия Федерального Собрания по утверждению бюджетных трат на борьбу с коронавирусом, была создана 31 марта отдельным законом. По этому закону Минфин представляет свои предложения по бюджетным расходам в комиссию, а она за три рабочих дня принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы. Такую же схему работу предлагается сохранить на 2021 год.

В конце июля председтель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечал, что с момента создания комиссия перераспределила 1,5 трлн рублей. Отдельных вопросов, которые требовали бы одобрения парламента, в повестку заседаний Госдумы за этот период вынесено не было.