Путин заявил о прохождении острой фазы экономического кризиса в РФ

Тем не менее восстановление деловой активности пока идет неравномерно, признал президент

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Восстановление экономики, несмотря на прохождение острой фазы кризиса, пока еще не вышло на устойчивую траекторию, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях", - сказал Путин.

Тем не менее, отметил он, "многие специалисты, эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади".

"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге", - сказал президент.

"Мы уже обсуждали с вами эту тему на подобной сегодняшней встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки прогноза стали более позитивными и более точными. Однако, на что хотел бы обратить особое внимание и правительства, и коллег в регионах, несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономики - безработица. Вот на что хотел бы обратить внимание. Она находится на еще достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6%", - сказал глава государства.

"Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - сказал глава государства.

Путин отметил, что нынешний уровень безработицы фиксировался в РФ в марте 2012 года. "Начинали мы - где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас - 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - подчеркнул президент.