Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 1,69 трлн руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2020 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1,692 трлн рублей, сообщил Минфин. Министерство перестало приводить оценку размера дефицита по отношению к объему ВВП.

Доходы составили 11,688 трлн рублей, или 56,8% к общему утвержденному объему на год, расходы - 13,38 трлн рублей (68%, или 56,4% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 1,997 трлн рублей и (-) 305,197 млрд рублей.

Дефицит бюджета в августе был на уровне 296,5 млрд рублей (доходы - 1,288 трлн рублей, расходы - 1,585 трлн рублей). В июле и июне, по данным Федерального казначейства, дефицит бюджета составлял 549,4 млрд рублей и 572,04 млрд рублей, соответственно.

Нефтегазовые доходы в январе-августе составили 3,407 трлн рублей (56,8% годового показателя), в августе - 404,9 трлн рублей, ненефтегазовые - 8,281 трлн рублей (63,4%) и 883,3 млрд рублей соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-августе доходы на 6 трлн 883,1 млрд рублей, или 52,3% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - на 2 трлн 783,3 млрд рублей (50,8%), другие федеральные органы - на 2 трлн 21,4 млрд рублей (103,7%).

Расходы на национальную оборону за восемь месяцев составили 2 трлн 17,2 млрд рублей (61%), на национальную безопасность - 1 трлн 301 млрд рублей (55,2%), на национальную экономику - 1 трлн 539,3 млрд рублей (48,2%), ЖКХ - 251,9 млрд рублей (65,6%), общегосударственные вопросы - 925,36 млрд рублей (25,4%), образование - 583,6 млрд рублей (57,7%).

Из основных статей расходов по уровню исполнения от годовых назначений в условиях борьбы с пандемией коронавируса лидируют социальная политика (4 трлн 225 млрд рублей, 73,3% от плана на год) и здравоохранение (839,1 млрд рублей, 66,4%).

Расходы на обслуживание госдолга составили 456,4 млрд рублей (50,9%).