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Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Президент РФ предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю Россию. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам.

Он также заявил, что получить статус самозанятого можно будет не с 18, а с 16 лет.

"По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан", - сказал Путин.

Президент пояснил, что начинающие предприниматели получат дополнительные налоговые льготы, "а именно налоговый капитал в размере 1 МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела".

Владимир Путин Россия

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