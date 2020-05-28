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Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 млрд рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что для получения этих средств гражданам не потребуется направлять заявления в налоговую службу, работа по возврату будет организована в автоматическом режиме. "Получателю средств необходимо мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", - сказал премьер.

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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) на уплате налога в 2020 году.

"В прошлом году в четырех регионах страны - в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях - самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4% или 6% от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизовано. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", - заявил он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

В среду, 27 мая, Госдума приняла закон о праве самозанятых претендовать на меры господдержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего предпринимательства.

Михаил Мишустин

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