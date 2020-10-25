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В Калининградской области добыли два самородка янтаря свыше 1 кг

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в состав Ростеха) присвоил имя "Верещагин" новому добытому самородку янтаря весом более килограмма, сообщила в воскресенье пресс-служба предприятия.

"В течение нескольких дней комбинат добыл два самородка янтаря весом свыше 1 кг. В результате в этом году в карьере уже найдено 18 уникальных образований, что повторяет рекорд 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

На этот раз первым был камень весом 1 250 граммов. Его назвали "Верещагин" в честь легендарного героя фильма "Белое солнце пустыни", которого сыграл актер Павел Луспекаев.

Второй камень весом 1 160 граммов был назван Camarada, что в переводе с испанского означает "Товарищ".

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 - 17. До этого в год добывалось не больше 5-6 таких камней.

Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные уникальными и особо ценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине 19-го века и весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат"

В 2019 году комбинат выполнил в полном объеме план добычи в 450 тонн янтаря.

Калининград

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