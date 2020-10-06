БСК переведет торговый офис из Москвы в Башкирию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) решил перевести офис и персонала ООО "Торговый дом "Башхим" из Москвы в Стерлитамак, сообщила БСК.

Гендиректор торгового дома Олег Исаев был досрочно снят с должности с 5 октября, трудовой договор с ним расторгли.

Функции единоличного исполнительного органа торгового дома переданы БСК, соответствующий договор действует с 6 октября 2020 года по 5 октября 2023 года.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что республика как контролирующий акционер предложила "оптимизировать дополнительные расходы, без которых можно обойтись".

"Я приведу такой пример: у БСК в Москве есть дочерняя структура "Торговый дом "Башхим". Эта структура арендует несколько тысяч квадратных метров площади с видом на Кремль. Содержание этого офиса в течение года обходится БСК в 1,5 млрд рублей. При этом основную задачу, которую призвана решать эта структура - реализация монопольного товара, можно успешно возложить на офис на территории города Стерлитамака, куда покупатели продукции с большим удовольствием будут приезжать либо решать посредством онлайн-продаж", - сказал он "Интерфаксу".

Хабиров предложил национализировать БСК после протестов у шихана Куштау летом 2020 года. Структура БСК начала подготовку к разработке шихана, который компания считает перспективным месторождением известняка. Местные жители начали протестовать, протесты сопровождались столкновениями с охраной и здержаниями. 16 августа к протестующим пришел Хабиров и пообещал приостановить все работы до тех пор, пока по судьбе шихана не будет найдено компромиссное решение.

Вскоре глава республики отметил, что совладельцы БСК совершенно не понимают, как решать проблему источника сырья без Куштау, при этом он добился для шихана статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Он также предложил национализировать БСК.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Компния занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.