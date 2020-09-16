Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ коснется не более 1% работников

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Повышенная ставка НДФЛ для высоких доходов, вводимая в России с 2021 года, коснется, по оценке Минфина, не более чем 1% работников.

Поправки в Налоговый кодекс, рассмотренные в среду на заседании правительства в одном пакете с проектом бюджета и законопроектами-спутниками, вводят повышенную ставку НДФЛ для доходов сверх 5 млн рублей в год.

"Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

"Все суммы, которые мы получим от этого повышения, а это порядка 60 млрд рублей, мы учли в федеральном бюджете, эта часть пойдет на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней", - добавил он.

Прогрессивный НДФЛ президент РФ Владимир Путин анонсировал в обращении к гражданам 23 июня, поручив до 24 июля внести в российское законодательство поправки, которые установят новую ставку НДФЛ в 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц (с определением видов доходов, к которым такая ставка применяется). Позже было решено продлить срок внесения этих изменений до 1 ноября.

Введение новой ставки НДФЛ, по предложению президента, должно сопровождаться еще одним новшеством в бюджетной политике – собираемые доходы должны быть "окрашены", использоваться "целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций".

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала – от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год, так, минимальная ставка распространялась на доходы до 50 тыс. рублей, доходы сверх 50 тыс. до 150 тыс. облагались по ставке 20% с превышения, свыше 150 тыс. - 30% с превышения. После введения плоской шкалы в первом квартале 2001 года поступления от подоходного налога возросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в реальном исчислении собираемость налогов увеличилась на 30-40%. "Никто не ожидал такого результата", - отметил тогда Путин.

Теперь, говоря о необходимости введения мягкой прогрессии, он отметил, что введение плоской шкалы "в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование" и повысить собираемость налогов, однако сейчас "с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач".