Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования перенесли с 24 июля на 1 ноября, узнал источник "Интерфакса".

В обращении к гражданам 23 июня президент Владимир Путин поручил до 24 июля внести в законодательство поправки, которые позволят налоговым резидентам России платить НДФЛ в отношении доходов от источников за пределами страны, в фиксированном размере 5 млн рублей в год без их декларирования, а также установят новую ставку НДФЛ в 15% на доход физлиц, превышающий 5 млн рублей в год (с определением видов доходов, к которым такая ставка применяется). Повысить ставку до 15% он предполагал уже с января 2021 года.

Однако на совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения этих изменений до 1 ноября, сообщил "Интерфаксу" собеседник, знакомый с итогами обсуждения. По его словам, правительство планирует внести законопроект в Госдуму до 15 сентября.

Госдума 22 июля, на день раньше, чем планировала, завершила весеннюю сессию, осенняя начнется 7 сентября.

21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября. Теперь изменения, следующие из налоговых законов, принятых после внесения бюджета, будут учитываться при внесении поправок в него в следующем финансовом году.

Введение новой ставки НДФЛ, по предложению президента, должно сопровождаться еще одним новшеством в бюджетной политике - собираемые доходы (порядка 60 млрд рублей в год) должны быть "окрашены": использоваться "целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций".

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год, так, минимальная ставка распространялась на доходы до 50 000 рублей, доходы сверх 50 000 до 150 000 рублей облагались по ставке 20% с превышения, свыше 150 000 рублей - 30% с превышения. После введения плоской шкалы в первом квартале 2001 года поступления от подоходного налога возросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в реальном исчислении собираемость налогов увеличилась на 30-40%. "Никто не ожидал такого результата", - отметил тогда Путин.

Летом 2020 года, говоря о необходимости введения мягкой прогрессии, он отметил, что введение плоской шкалы "в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование" и повысить собираемость налогов, однако сейчас "с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач".

Предложение ввести "прогрессивку" в НДФЛ стало довольно неожиданным, хотя разного рода идеи на этот счет время от времени появлялись на протяжении всего существования плоской шкалы.

В феврале 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что принципы налогообложения и ставок не будут меняться до 2024 года. А после 2024 года возможность повышенных ставок НДФЛ для более высоких доходов можно было бы рассмотреть, но в увязке со снижением налогов на труд (страховые взносы). О неактуальности такого вопроса в январе говорил на встрече с думской фракцией КПРФ Михаил Мишустин. По словам Мишустина, которые привел глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, это связано с тем, что сейчас в России порядка 20 млн человек, чьи доходы меньше прожиточного минимума. "У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью. А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью", - приводил слова премьера Гаврилов.