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Идею повысить ставку НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год одобрил 61% россиян

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Большинство россиян (61%) с одобрением восприняли идею повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан, имеющих более 5 млн рублей годового дохода, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольшее одобрение эта идея встретила у россиян в возрасте от 45 лет и старше (68%). Что касается молодых россиян в возрасте до 24 лет, то, по данным Superjob.ru, среди них идею повысить ставку налога поддерживают менее половины (47%).

Опрос показал, что против данной инициативы выступают 19% респондентов, среди россиян в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 23%.

Согласно исследованию, 20% опрошенных не определились со своим отношением к такому нововведению.

На этой неделе президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

Опрос был проведён 23-24 июня 2020 года среди 1600 россиян старше 18 лет, представляющих экономически активное население, в 326 населённых пунктах, во всех федеральных округах.

Россия

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