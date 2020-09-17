Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1,1%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9-1,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2948,4 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1237,69 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3%.

Доллар стоит 75,23 рубля (+0,26 рубля), золото - $1951,8 за унцию (-1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3%), Polymetal (-1,9%), АФК "Система" (-1,5%), UC Rusal (-1,4%), "Яндекса" (-1,2%), "Газпрома" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Газпром нефти" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), банка ВТБ (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), МТС (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. В комментарии главы ФРС по итогам регулярного заседания комитета по открытым рынкам не были анонсированы новые меры стимулирования экономической активности (хотя и дан прогноз сохранения сверхмягкой денежной политики вплоть до 2023 года), но был дан прогноз замедления темпов восстановления экономики.

Судя по позиции ФРС, основные надежды на стимулирование экономики теперь связаны не с монетарными, а с фискальными мерами, пакет которых до сих пор не принят из-за разногласий двух партий в Конгрессе. Комментарий ФРС стал поводом к некоторому ослаблению спроса на рынках акций и укреплению доллара США к корзине мировых валют.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, неуверенность ФРС в устойчивом восстановлении экономики и озвученная необходимость новых фискальных стимулов, которых все еще нет, привели к росту тревожности на рынках и укреплению доллара. Промышленные металлы дешевеют, как и нефть. Рынки Азии снижаются, а валюты сырьевой группы слабеют. Все сигналы указывают на то, что коррекция на глобальном рынке готова продолжиться. На этом фоне российский рынок акций и рубль продолжат снижение.

Также в течение дня могут поступить уточнения по поводу увеличения налоговой нагрузки на отечественные добывающие компании, но премьер-министр РФ уже обозначил позицию правительства, которая заключается в том, что все бизнесы должны поддерживать бюджет, отмечает аналитик.

В среду, 16 сентября, в США индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,5-1,3% на итогах заседания ФРС США, Dow Jones подрос на 0,1%. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось; большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года.

При этом объявлений о новых мерах по поддержке экономики США не произошло, что разочаровало инвесторов, сообщает MarketWatch.

Помимо этого, Федрезерв улучшил прогноз для ВВП США на 2020 год, но понизил прогнозы на 2021-2022 годы. Согласно сентябрьскому прогнозу ведомства, американский ВВП снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

Прогноз ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз для мировой экономики на 2020 год, немного ухудшив при этом прогноз на 2021 год. Согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году. Июньский прогноз организации предусматривал падение глобальной экономики на 6% в этом году и увеличение на 5,2% в следующем.

Тем временем розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,7%) из-за отсутствия новых стимулов ФРС.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что нынешний экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, является "самым тяжелым на нашем веку". В связи с этим, по его словам, американский ЦБ готов сохранять "полный набор" мер поддержки экономики, в том числе продолжать выкуп US Treasuries и ипотечных бумаг текущими темпами (по $120 млрд в месяц) до тех пор, пока экономика США "не продвинется в своем восстановлении".

Банк Японии на очередном заседании, которое завершилось в четверг, принял решение о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ дал чуть более позитивную оценку состоянию экономики страны, чем по итогам июльского заседания, и отметил, что для борьбы с COVID-19 немедленного расширения стимулов не требуется.

Цены на нефть

Нефть утром в четверг также развернулась вниз после взлета накануне на статистике о снижении запасов в США; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $41,63 за баррель (-1,4% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $39,51 за баррель (-1,6% и +4,9% в среду).

В среду, 16 сентября, утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

В четверг пройдет онлайн-встреча мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), аналитики не ждут, что заседание приведет к значительным изменениям, а участники встречи лишь сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.