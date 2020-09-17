Долговой рынок ждет от ЦБ паузы, а от эмитентов - активности при снижении рисков. Обзор

Эксперты ожидают, что Банк России оставит ключевую ставку без изменений

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сделает паузу в цикле снижения ключевой ставки на ближайшем заседании, уверены опрошенные "Интерфаксом" участники долгового рынка. При этом они отмечают, что обстановка на рынке публичного долга напряженная, растущие геополитические риски вынуждают эмитентов взять паузу. Тем не менее, громких дефолтов не ожидается, а последствия пандемии для рынка постепенно сходят на нет.

ЦБ устроит передышку

Большинство опрошенных экспертов долгового рынка сходятся во мнении, что на ближайшем заседании Банк России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%.

"По нашим оценкам, Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки, чтобы оценить темпы восстановления экономики на фоне ожиданий роста заболеваний коронавирусом. При этом риторика в заявлении после заседания совета директоров Банка России останется мягкой, с сохранением формулировки о возможности снижения ключевой ставки на последующих заседаниях", - отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

Участники рынка с нетерпением ждут комментариев по результатам заседания ЦБ, которые могут оказать существенное влияние на конъюнктуру.

"В последние две недели ЦБ посылал достаточно противоречивые сигналы: одновременно было заявлено о возможности дальнейшего снижения ставки и о том, что участники рынка сильно "заложились" на сверхмягкую денежную политику. Первый комментарий можно отнести к краткосрочным действиям, второй - к среднесрочной политике (цикл повышения ставки возможен в 2021 году)", - отметил управляющий активами УК "БКС" Андрей Русецкий.

Торги на нервах

Неопределенность вокруг перспектив дальнейшего снижения ставки, а также растущие санкционные риски, ситуация с протестами Белоруссии и отравлением оппозиционера Алексея Навального создают на рынке достаточно нервозную атмосферу.

Инвесторы все чаще требуют премию ко вторичному рынку. Многие эмитенты предпочли отложить запланированные размещения.

"Текущая конъюнктура публичного долгового рынка находится под давлением резко возросших геополитических рисков и возможной второй волны пандемии", - отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

"Рынок находился под давлением санкционной риторики; котировки, особенно ОФЗ, преимущественно снижаются", - добавляет Русецкий из БКС.

По словам Амброжевич, это значительно повлияло на риск-аппетит инвесторов как в секторе корпоративных облигаций, так и в государственном.

"Ряд эмитентов предпочитает дождаться более благоприятных условий и откладывает выход на публичный долговой рынок, что снижает текущую активность", - поясняет Амброжевич.

Каникулы кончились

Лето в этом году выдалось относительно активным после провальной коронавирусной весны. Тем не менее, в августе инвесторы и эмитенты успели устроить небольшие каникулы. Несмотря на то, что сейчас ряд компаний еще выжидает, когда конъюнктура улучшится, рост активности эмитентов после августовского затишья налицо.

"Август, безусловно, стал периодом пика летних отпусков, о чем свидетельствует как объем первичных размещений корпоративных облигаций, который, по нашим оценкам, составил порядка 80 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем объем размещения в июле, и почти в 4,5 раза ниже июньского максимального в текущем году показателя, так и активность на вторичном рынке, объем биржевых сделок на котором в августе снизился на 51,5% по сравнению с показателем июля", - отмечает Ермак.

По подсчетам аналитиков БК "Регион", на текущий момент размещено и запланировано на вторую половину сентября размещение субфедеральных и корпоративных облигаций на общую сумму порядка 120 млрд руб., а на вторичном рынке среднедневные обороты по корпоративным облигациям в начале сентября по сравнению с летом выросли более чем на 36%.

Повышенную активность проявляют регионы. Однако банки и "корпораты" тоже выходят на первичный рынок, так как, по мнению Русецкого, все поняли, что снижение ставки откладывается и можно не рассчитывать на этот шаг в ближайшем будущем.

Самое ожидаемое размещение сентября - облигации Казахстана на "Московской бирже".

Русецкий отмечает, что такие дебюты всегда вызывают высокий интерес, так как дают премию рынку, что позволяет заработать сразу на размещении.

Будет ли дефолт?

За прошедшие несколько месяцев на рынке наметилось сразу несколько тревожных с точки зрения инвесторов историй.

Среди них - ситуация с гособлигациями Белоруссии. Из-за массовых протестов несогласных с результатами президентских выборов в стране котировки самого ликвидного выпуска 7-й серии, размещенного на "Мосбирже" в мае этого года, опускались ниже 95% от номинала. Объем сделок вырос в разы.

Однако в текущий момент котировки облигаций страны, которой Россия пообещала $1,5 млрд на выполнение обязательств, восстановились до отметки чуть меньше 100%, а среднедневной объем торгов упал со 150 млн рублей до 10-20 млн рублей. Впрочем, как следует из обзора рейтингового агентства АКРА, инвесторам не стоит раньше времени расслабляться, так как проблемы с рефинансированием госдолга у Белоруссии могут возникнуть уже в следующем году.

Другим проблемным эмитентом стала "Башкирская содовая компания". На фоне конфликта вокруг разработки нового месторождения, поставившего под удар владельцев БСК, ее облигации падали в цене до 91-97% от номинала. Однако в сентябре котировки вновь выросли выше 100%.

"Что касается БСК, то там доходности облигаций уже снижаются. Это связано с тем, что в случае перехода компании в госсобственность риски держателей облигаций значительно снизятся", - отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Технически наиболее вероятным кандидатом на дефолт в текущих условиях выглядит Мордовия. Рейтинговое агентство АКРА не раз выражало сомнения в том, что регион сможет погасить собственные бонды на сумму 2,4 млрд рублей осенью текущего года, так как у Мордовии нет для этого источников ликвидности.

Однако инвесторы не верят в негативный сценарий развития событий.

"Мордовия - это действительно довольно сильно закредитованный регион, но стоит отметить, что если будут проблемы у одного региона, то они быстро распространятся на остальные регионы с высокой долговой нагрузкой", - отмечает Владимир Брагин.

Эксперты рассчитывают, что проблемный регион будет спасен Минфином. В этих условиях все шумные истории, вероятно, будут иметь счастливый конец. Тогда как дефолты возможны лишь у неизвестных небольших компаний из сегмента высокодоходных облигаций, уверены опрошенные участники рынка.

"Дефолтов мы не ожидаем среди квазисуверенов и крупных компаний. В сегменте ВДО - возможно. Тем более у нас действует мораторий на банкротства", - полагает Русецкий.

Последствия и ожидания

Коронавирус внес свои коррективы в ситуацию на публичном долговом рынке.

"Пандемия расширила спреды для корпоративных эмитентов, но на фоне наблюдавшегося снижения ключевой ставки это не так сильно бросалось в глаза. Если бы не COVID, то, возможно, мы наблюдали бы значительное количество размещений, которое могло превзойти объемы 2019 года", - отметила Амброжевич.

Если посмотреть на уровень процентных ставок, которые в настоящее время находятся ниже, чем минимальные значения в феврале текущего года, то влияние пандемии было ограниченным, говорит Ермак.

Однако он считает результаты года, несмотря на эпидемию, очень хорошими.

"Тем не менее, рынку потребовалось более двух месяцев для восстановления, в течение которых доступ к заемным ресурсам был ограничен, а эмитентам приходилось занимать по более высоким ставкам. Если смотреть на объемы заимствования на первичном рынке, то можно отметить опережающие темпы роста по сравнению с предыдущим годом (по итогам 8 месяцев +28% и +12% по объему размещения ОФЗ и корпоративным облигациям соответственно)", - отметил аналитик.

Эксперты полагают, что до конца года активность эмитентов и инвесторов может еще вырасти.

Есть ряд факторов, которые могут как негативно, так и позитивно отразиться на дальнейшей динамике рынка публичного долга.

"Если говорить о негативных внешних факторах, то, несомненно, надо отметить высокие геополитические риски, неопределенность с последствиями влияния пандемии на восстановление экономик как России, так и в мире в целом, спроса на нефть. Среди внутренних негативных факторов можно назвать ослабление национальной валюты, завершение цикла смягчения ДКП Банком России, большой навес запланированных размещений ОФЗ до конца текущего года и, возможно, в следующем году", - отмечает Ермак.

Среди позитивных факторов, по его мнению, стоит выделить дальнейшую разработку вакцин от коронавируса, что может снизить негативные последствия пандемии и способствовать восстановлению экономик во всем мире и росту спроса как на товары, так и услуги.

"На фоне умеренных темпов инфляции мягкая денежно-кредитная политика Банка России и остальных центробанков может сохраняться в течение достаточно долгого времени, переход к более жесткой ДКП также будет относительно медленным, что обеспечит сохранение процентных ставок на низком уровне, что повысит привлекательность рынка капитала для известных и новых эмитентов", - уверен Ермак.

В этих условиях банки-организаторы также предпочитают надеяться на лучшее. "Мы ожидаем постепенного восстановления активности на фоне снижения рисков до конца года", - говорит Амброжевич.