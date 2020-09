Фондовый рынок США снизился на фоне падения акций техсектора

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне возобновившейся распродажи акций крупных технологических компаний и противоречивых сигналов относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения.

Трейдеры оценивали итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как сообщалось, новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода Центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Акции компаний, которым будет наиболее выгодно появление вакцины от коронавируса, подверглись давлению в среду на фоне противоречивых сообщений о сроках ее массового использования. Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз.

Между тем руководители сферы здравоохранения США называют разные сроки, когда вакцина от коронавируса окажется доступной для населения, сообщило агентство Bloomberg.

"Если вы спросите, когда она (вакцина - ИФ) будет доступной для американской общественности, то, я думаю, мы, вероятно, рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - сказал на слушаниях в Сенате директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации. По его словам, нынешние условия "позволят нам вакцинировать каждого американца до конца первого квартала 2021 года".

Опубликованные в четверг статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 12 сентября, составило 860 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 893 тыс., а не 884 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 850 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в августе 2020 года, сократилось на 5,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,416 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составило 1,492 млн, а не 1,496 млн, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2% с объявленного ранее уровня предыдущего месяца - до 1,478 млн, сообщает Trading Economics.

В четверг дешевеют акции крупных представителей технологического сектора. Цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) уменьшилась на 3,3%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Microsoft Corp. - на 1%, Apple Inc. - на 1,6%.

Котировки акций Netflix Inc. снизились на 2,8%, бумаги Tesla Inc. потеряли в цене 4,2%.

Акции Ford Motor Co. подорожали на 3,7%. Американский автопроизводитель сообщил, что расширит свой крупнейший и самый старый завод с целью производства электрических пикапов.

Цена бумаг MetLife Inc. выросла на 4,5%. Одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни договорилась о покупке страховщика Versant Health примерно за $1,68 млрд.

Капитализация Snowflake Inc. уменьшилась на 10,4%. Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, продемонстрировала рост котировок более чем вдвое по итогам дебютных торгов после первичного размещения акций в среду. При открытии сессии цена бумаг составляла $245, в течение дня достигала пиковой отметки в $319, а завершила торги на уровне $253,93.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 130,4 пункта (0,47%) - до 27901,98 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 28,48 пункта (0,84%) и составил 3357,01 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 140,19 пункта (1,27%) - до 10910,28 пункта.