"Сафмар финансовые инвестиции" задумался о продаже НПФ "Сафмар"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность продажи своего НПФ "Сафмар", который является одним из крупнейших частных негосударственных пенсионных фондов, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с переговорами.

Сейчас консультации ведутся с Промсвязьбанком, сказали два источника, близких к сторонам переговоров. Другой источник сообщил, что среди интересантов есть также ВТБ и Сбербанк, отметив, что пока определенных договоренностей среди этих компаний нет.

"Сафмар финансовые инвестиции" не комментирует слухи о возможных сделках с активами, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В то же время хотелось бы отметить, что НПФ "Сафмар" - это важный актив в нашем портфеле, фонд достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. В данный момент мы вместе с менеджментом НПФ "Сафмар" разрабатываем стратегию развития фонда, которая будет готова к концу этого года, и хорошо понимаем, как сделать фонд еще более эффективным и доходным для клиентов и акционеров. Но, как и в случае любого другого актива, холдинг готов рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене. С "МПС-Фондом" ситуация аналогичная - сейчас это актив "Сафмар финансовые инвестиции", и мы заинтересованы в его дальнейшем развитии в периметре холдинга", - добавил представитель холдинга.

В Промсвязьбанке "Интерфаксу" заявили, что банк расширяет спектр услуг, предоставляемых своим клиентам, и продолжает выстраивать собственную экосистему, одним из элементов которой рассматривается наличие пенсионного фонда.

"В связи с этим мы сейчас исследуем рынок коллективных инвестиций. Однако на текущий момент никаких договоренностей ни с кем из игроков этого рынка не достигнуто, поэтому комментировать какие-либо детали преждевременно", - добавили в пресс-службе банка, отметив, что наличие пенсионного фонда в структуре группы Промсвязьбанка интересно как с точки зрения обслуживания сотрудников предприятий ОПК, так и с точки зрения дальнейшего развития классического бизнеса банка. Сейчас банк помимо банковских услуг оказывает брокерские и депозитарные услуги, имеет свою управляющую компанию.

В ВТБ и Сбербанке отказались от комментариев.

Как говорила в сентябре "Интерфаксу" руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, НПФ Сбербанка не исключает для себя покупки фонда, но конкретного кейса на рассмотрении сейчас нет. По её словам, Сбербанк мог бы заинтересовать фонд с качественным портфелем негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), к тому же безусловным плюсом будет наличие хорошей корпоративной пенсионной программы. "Но прежде всего такой фонд должен иметь прозрачную и управляемую ситуацию с точки зрения актуарного дефицита, приемлемое качество инвестиций и возможность генерировать положительные денежные потоки", - добавляла тогда она.

В конце июля 2020 года гендиректор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская в интервью "Коммерсанту" говорила, что у ВТБ нет задачи покупать фонды любой ценой. При этом она отмечала, что для ВТБ оценки фондов в районе 8% от активов сейчас возможны и имеют право на жизнь при отсутствии каких-то ограничивающих ковенант.

НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар". Фонд является 100%-ной дочерней компанией ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Саида Гуцериева. В настоящий момент фонду принадлежит около 9% в холдинге. Компания планировала погасить долг перед ВТБ по кредитной линии на 21 млрд рублей, которую открывала у банка на выкуп собственных акций с биржи, в том числе, с помощью дивидендов "дочек". Так, в 2019 году НПФ смог выплатить 2,8 млрд рублей дивидендов при общем размере 5,6 млрд рублей от всех дочерних компаний.

Активы фонда по состоянию на конец июня 2020 года составляли 275,3 млрд рублей: обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании - 247 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 7,8 млрд рублей. Число застрахованных лиц было равно 3,8 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения - 80,7 тыс. человек.