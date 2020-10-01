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Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев вышел из совета директоров НПФ "Сафмар", следует из материалов фонда. Он возглавлял совет больше трех лет. Теперь председателем совета стал гендиректор ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) Авет Миракян.

Из совета директоров НПФ также ушли замгендиректора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян и старший вице-президент по экономике и финансам НК "Русснефть" Ольга Прозоровская. В совете их сменили гендиректор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев и Светлана Сагайдак (бывший топ-менеджер Промсвязьбанка )

В совете остались глава "М.Видео" Билан Ужахов и генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.

Таким образом, количественный состав совета директоров сократился с 6 до 5 человек.

Как ранее в сентябре "Интерфаксу" говорили источники на финансовом рынке, "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность продажи своего НПФ "Сафмар". В настоящий момент консультации ведутся в том числе с Промсвязьбанком.

НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар". Фонд является 100%-ной дочерней компанией ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Саида Гуцериева.

Активы фонда по состоянию на конец июня 2020 года составляли 275,3 млрд рублей: обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании - 247 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 7,8 млрд рублей. Число застрахованных лиц было равно 3,8 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения - 80 700 человек.

Михаил Гуцериев НПФ Сафмар СФИ Авет Миракян

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